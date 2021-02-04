關懷志工團隊協助林口善安心理健康協會完成新冰箱願望。（林口區公所提供／葉德正新北傳真）

學測考題「如果我有一座新冰箱」引發熱議，這卻是林口「善安心理健康協會」最大的願望，協會辦理老人服務時，許多物資必須冰藏保存，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君得知找來許多一群好友加入，不僅完成協會新冰箱願望，也募集林口各界愛心，陸續將物資送到獨居長者與弱勢家庭家中，讓他們都能過好年。

林口區公所藍品畯區長表示，林口善安心理健康協會成立社區照顧關懷據點後，提供長輩共餐、課程等服務，食材多以鮮食當日採買為主，但因高溫或有熱心民眾捐贈生食， 一直希望有座冰箱，可以將滿滿的愛心貯存，達到惜食的功用。

藍品畯指出，公所透過幸福轉運讚，媒合顧問團體，匯集關懷慰問金、幸福年菜、關懷物資等，並動員社區、社團、民間團體及志工持續近一個月，完成近百位獨居長輩和500餘戶弱勢家庭年節關懷任務。

關懷志工團隊總顧問蔡淑君表示，聽聞善安心理健康協會需求，她找來盧珍真、江月琴、劉世楠、陳韋翰及徐鴻益等林口在地企業和各界人士出錢出力，替協會圓夢，也在一個月內努力地完成近750案關懷。

藍區長指出，今年有蔡淑君議員夫婦和去年捐贈社福專車的在地企業家再次攜手贊助關懷物資、獨居長輩居家環境緊急改善及急迫個案家電添購等費用，也有竹林山觀音寺、下福洪福宮捐贈中低收入戶年節關懷金，金湯匙好日子在地餐廳、冷凍食品業捐贈幸福年菜等，更有認養嘉寶里16位獨老不願具名的楊姓愛心企業家，過年再加碼10萬，總計匯集經費和物資價值超過300萬元，感謝各界協助。

(中時 )