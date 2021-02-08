再過幾日就是春節除夕夜，新北市大漢獅子會今舉辦「獅愛過好年‧歲末圍爐加菜金捐贈活動」，與樹林區公所合作，發放禮券給樹林各學校的弱勢學生，讓弱勢家庭無後顧採買年菜。樹林區長王坤南表示，這次活動原計畫發放年菜，考量疫情改為發放禮券，預計可嘉惠250戶家庭。
大漢獅子會長王增文表示，自己是樹林在地人，獅子會長年秉持關懷疾苦、扶弱濟困的理念，對弱勢家庭捐贈物資，尤其近年受疫情影響、年節又將至，弱勢家庭的經濟衝擊相當明顯，原本規畫要到各校發放年菜，給予學生熱騰騰的飯菜，但避免校園群聚，改為發放大型賣場實用禮券，除了能兼顧防疫，也可讓弱勢家戶自由採買年節物資，也希望能拋磚引玉，讓各界重視弱勢家庭問題。
王坤南表示， 大漢獅子會去年就與樹林藝文中心、亞東醫院合作，為銀髮長輩做血糖、骨質密度檢測，也有提供義剪和視力檢查的公益活動，這次發放禮卷給樹林18間高中及國中小，校方將會代為發放，預計將有250戶家庭受惠。
社會局主任秘書吳淑芳表示，這類善心活動除了可讓弱勢學生得到社會照顧和關懷，也可開啟社會善循環，而善心單位也可響應市府的好日子愛心大平台，利用政府設置整合社會資源平台捐贈，社會局將會做整合、調度，讓各類弱勢族群能即時獲得救助。
(中時 )
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