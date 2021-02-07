台中市南區國光社區發展協會連續7日在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉辦「捐購愛心年糕」活動。（馮惠宜攝）

台中市南區國光里長陳雅惠表示，國光社區發展協會每年都會舉辦愛心年糕製作活動，愛心年糕每份400元、共4碗，訂購民眾取回2碗，另2碗捐贈低收入戶，活動深具意義。（馮惠宜攝）

年糕是農曆過年的應景食品之一，台中市南區國光社區發展協會連續16年舉辦「捐購愛心年糕」活動，7日也選在仁和路國光國小旁「綠色隧道」舉辦，這項活動發動社區志工號召親子製作年糕，也透訂購者取回一半，一半捐出的方式，分送年糕給社區弱勢民眾，極具意義。

台中市南區國光里長陳雅惠表示，國光社區發展協會每年都會舉辦愛心年糕製作活動，分享低收入戶等弱勢家庭，今年已邁入第16年，每年都吸引許多親子一起動手做年糕，現場氣氛溫馨、熱絡。

愛心年糕每份400元、共4碗，訂購民眾取回2碗，另2碗捐贈低收入戶，活動深具意義，希望繼續傳承。今年訂購人數有123人，共訂購了170份，訂購3份的民眾很普遍，其中，詹姓民眾一口氣訂了7份，計2800元，愛心不落人後。

市議員邱素貞指出，吃年糕有取「年高」長壽的意思，也有步步高升的吉利象徵，希望吃甜甜，過好年。國光社區發展協會動員50多位志工製作的愛心年糕，不加入化學防腐劑，吃起來的口感Q彈，不會打嗝或出現胃酸不舒服情形，令人讚不絕口。

參加愛心年糕製作已10餘年的志工簡淑媚說，年糕製作過程需篩選糯米ㄟ成固體再切成塊狀，再使用篩過後的黑糖及紅砂糖滾沸成湯汁後加入磨好的米漿塊，並用力攪拌均勻成粘稠糊狀，再把它平均分到碗裡。今年共使用了16斗（112公斤）的糯米。每年都可以參加年糕製作，用行動支持愛心活動，感到很高興。

就讀科大餐管系的林芷慧同學說，在這裡參與傳統年糕製作，是學校裡學不到的技藝與體驗，所以她連續4年跟爸爸來學習與服務，也很高興這項社區參與經驗，覺得很有意思，一定要將心得跟同學分享。

另一位國一同學許家瑄，在現場參與黑糖栓篩，篩過的黑糖配合砂糖，是製作年糕的重要配角。她很高興和社區長輩一起服務。

住在正氣街，現年86歲的廖阿嬤，目前仍扶養60多歲弱智女，由於經濟拮据，根本不敢奢望購買年糕等應景食品，可以收到社區發展協會愛心人士贈送的免費年糕與物資，讓她內心非常溫暖與感動。

靠資源回收維生的彭先生說，每逢過年期間，特別感受人情冷暖，他接到志工送來的年糕與關懷，滿心歡喜，希望牛年能帶來好運道，扭轉乾坤，改善家庭生活。

(中時 )