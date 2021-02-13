落筆時，正好傳來趙少康重回國民黨，並劍指黨主席一職，震撼政壇，民進黨議員王世堅表示：「韓趙配將是民進黨最強勁的對手」；但前國民黨立委邱毅卻表示：「在台灣反中抗中仇中的民粹，昔日的政治金童終將落得開高走低」。是的，一代人有一代人的機遇，時勢造英雄，能夠把握住機會，就算是小卒也能立大功。

道瓊三萬點 貧富差距矛盾加深

就好比最近華爾街熱議的「散戶暴打唱空機構」，影響和餘波還在盪漾、擴散。這次的衝突難免會和2011年的「佔領華爾街」運動進行比較。2011年九月，因為不滿社會和金融問題，數千抗議者通過社交媒體聚集在華爾街。華爾街的菁英們在陽臺上，喝著香檳，聽著下面的抗議聲，不以為然。

後來2016年川普當選美國總統，大量任命華爾街菁英為官員，甚至放寬金融監管，道瓊指數登上三萬點，但貧富差距造成社會菁英與草根的矛盾加深。2020年的「黑人的命也是命」的種族歧視，以及COVID-19疫情下的高失業率與家人天人永隔，重創中產階層與草根底層。

華爾街拔線 白宮也在暗中觀察

十年後的2021年一月，散戶們沒有上街，他們借助更加強大的社交媒體，選擇進入華爾街的體系，打算從內部暴力摧毀華爾街，在YOLO「You Only Live Once」(你只活一次)的精神號召下，一群追求積極、高風險、投機的期權散戶玩家，在Reddit論壇的子板WSB(Wall Street Bets)裡，人手一張的曬出GME成交單，用期權與股票擠壓軋空被Citron Research放空的GameStop股票，最終在華爾街二百餘年的歷史裡，留下了史詩級的散戶軋空秀。

十年間，社交媒體、金融市場、政治和監管環境發生改變，甚至疫情都成為這次「佔領華爾街2.0」行動的一環，代表著長期被割韭菜的散戶憤怒的反撲。那麼散戶這次成功佔領華爾街了嗎？目前來看，似乎還有很長的路。

從華爾街直接「拔網線」的操作來看，華爾街的菁英不會輕易放棄既得利益，監管機構，甚至白宮都還在「暗中觀察」。

放空與軋空 散戶串聯不再示弱

從股票交易開始，放空行為就一直存在。做空股票或軋空頭本身並沒有什麼錯，但是散戶們充分利用了社交媒體，放大仇恨，壯大了自己，透過互聯網的訊息快速傳遞，全球散戶紛紛揭竿而起，有為者亦若是，時代變了，透過互聯網，散戶不再是弱勢的一方，GME揭開了散戶和機構的做空較量序幕，相信農曆春節後的台股也將邁入傳統的除權息前的軋空行情。

一般定義軋空大多指融券強制高價回補，不過以封關前的券資比來看，軋空的強度與氛圍還不成熟，以券資比來看，南電51.1%與信邦40.12%算是最具資格，而且南電還具備投信持續減碼，股價緩步上漲的軋空手條件。當然投信其實也沒錯，往年南電的第四季到隔年的第一季是淡季，但偏偏遇上疫情打亂了物流，以至於淡季不淡，形成了外資軋投信空手的戲碼，整體融券還高達3819張，約佔五日均量的23%，不論是從軋融券或是軋空手，甚至ABF缺貨的角度來看，南電去年前三季EPS達3.62元創五年新高，轉機性強，的確是具備軋空的條件。

信邦雖然融券張數不多，僅134張，但股價創歷史新高之際，同樣出現投信低持股被外資買上去的情形，去年前三季EPS達7.11元，也是肯定可以創五年新高的業績穩定成長股。

所以從台股實際情況來看，因為三十年來從來沒有站穩12682點的經驗，對老股民來說當然會有懼高症的心理障礙，但偏偏疫情造成的失業人口增加，去年三十歲以下的新開戶人數佔了40%，這些新股民沒有萬點恐懼症，而且熟悉互聯網收集財經訊息及交流意見，在年輕敢衝敢拚的風格驅使下，通常低價股一旦起漲，追漲的認同度偏高，這點從去年八月延續至今，因此有些券資比雖然目前不怎麼高，但具備低價養空的條件。

股價漲不停 哪些具備養空條件

例如第一銅的券資比38.2%、車王電34.45%、佳凌32.58%、廣宇30.87%、圓展21.13%、華邦電16.56%、聯電14.44%、怡利電14.08%等。剩下的就是高價股自然的過濾掉大多數股民，有能力且有勇氣參與的股民本就較少，往往因具備業績成長而被法人機構鎖定，形成漲不停走勢，例如立積券資比29.03%、上銀25.74%、創意25.22%、聯發科21.64%、晶心科18.06%、聯詠17.52%、國巨15.8%、愛普15.76%、和大13.33%、亞德客13.13%、天鈺12.97%等，不過這些高價股經過一波大漲後，趁著大盤的拉回，回到養空階段，可以追蹤。

本文作者:洪寶山

《理財周刊1068 1069期》

(中時新聞網)