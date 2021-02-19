參與大彰化東南離岸風力發電計畫的2家英國公司獲英國輸出銀行（UKEF）2億英鎊信用擔保。英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）今天推文說，樂見可再生能源企業獲財務支持。

駐英代表處也在推特發文表示，台灣積極推動綠色與潔淨能源，其中離岸風電計畫扮演要角，樂見台灣與英國在這個場域的合作出現重要進展。

根據英國輸出銀行發布的新聞稿，UKEF提供參與大彰化東南離岸風力發電計畫（Greater Changhua 1 Offshore Wind Farm）的英國公司Seajacks與特瑞堡（Trelleborg）2億英鎊（約新台幣78億元）信用擔保，開啟英國離岸風電產業的出口潛能。

UKEF表示，從2019年底起，UKEF已挹注台灣3項離岸風電計畫，金額達5億英鎊，除替英國可再生能源企業創造商機，也製造綠色就業機會。Seajacks與特瑞堡都與丹麥離岸風電廠商沃旭能源（(０)rsted）簽訂合約。

大彰化東南離岸風場能供電超過65萬戶，將幫助台灣達成2025年再生能源發電占比20%的目標。

英國首相強生（Boris Johnson）於2020年11月18日宣布「綠色產業革命」的10大計畫，涵蓋綠色能源、運輸、自然與創新科技等領域，包括加速離岸風電。

特拉斯表示，支持這類計畫將有助英國在綠色產業成長方面領先全球，同時也為了疫情後復甦，能在英國本土創造出口導向、就業導向機會。

(中央社)