拜國際油價反彈之賜，海外投資人對全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯發行的政府公債興趣大增，沙國24日發行的3年期公債，得標利率破天荒出現負值。

沙國周三發行歐元計價公債，籌得15億歐元（18億美元）。其中3年期公債得標利率赫見負0.057％，9年期公債得標利率為0.646％，締造該國踏足債券市場以來，借貸成本最低廉的紀錄。沙國係第二度發行歐元債券。

沙國2016年起進軍海外債市籌資，以填補因原油價格震盪而起的預算黑洞。據國際貨幣基金（IMF）預估，新冠疫情重創全球能源需求之故，沙國去年經濟萎縮3.9％，致使截至去年12月，沙國預算赤字在GDP的占比達12％。

分析師指出，利雅德政府今年打算藉由撙節開支，實現赤字減掉一半以上的目標，發行歐元債券的決定可能是計畫的一環。

歐元區2014年祭出的負利率政策延續至今，壓低所有歐元計價的借貸成本，誘使世界各國政府及企業踏足歐債市場，以取得便宜的資金。中國去年發售歐元債券，也是首度以負利率取得資金。

杜拜投資銀行Arqaam Capital執行董事兼固定收益投資組合經理里茲克（Zeina Rizk）表示：「沙國的發債舉動合情合理，他們分散融資管道，大幅降低籌資成本。」她說，沙國周三的發債規模出乎意料地小，但從認購的熱度來看，沙國債券的需求仍在。

隨著油價回彈，沙國經濟可望谷底翻身。匯豐控股經濟學家預期，沙國今年GDP增幅上看4％。

作為全球油價基準的布蘭特原油，今年迄今飆漲超過26％，將其價格推回到疫情前的水準。沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯領銜的非OPEC產油國，大致達成維持減產的共識，油價料因減供持續獲得支撐。

不過安本標準投資管理公司新興市場基金經理人庫蒂斯（Kieran Curtis）認為，待全球經濟和能源需求回溫，沙國料會提高產能。

(工商 )