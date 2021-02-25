搶救桃園藻礁公投案議題在網路上發酵，連藍營也表態支持，民進黨祕書長林錫耀25日受訪後強調，民進黨執政後為了保護藻礁已將國民黨規畫的232公頃計畫縮小1／10，且這23公頃都是原本已開發土地，若遷至台北港可能造成燃煤場無法除役，沒有穩定電源，除北部用電吃緊，還會影響到外資與台商投資需求。

林錫耀說，民進黨2016執政後，為保護這些藻礁，對原來國民黨時代的計畫一再修正，希望能夠通過環評，把原來規畫要填埋、使用的232公頃縮減1／10，且都是已開發土地，已盡了最大努力。

林錫耀強調，除已開發23公頃，政府不會有其他的使用，若要移到台北港，距離大潭電廠有40多公里，要經過路線可能對環境生態有影響，興建大潭電廠天然氣接收站，就是要取代原來的燃煤發電，若改到台北港時間會拖延超過10年以上，燃煤電廠沒辦法除役，且北部地區供電會更吃緊，影響到民眾民生用電，也會影響到北部地區現在外資、台商投資建廠，都需要充裕穩定電源。

林錫耀說，希望關心藻礁議題的朋友完整了解事實，再做最後的考量，比較可以理性來看待這事。

被問到藻礁議題變成藍綠政治議題，林錫耀強調，希望這議題不要變成黨派之間角力，畢竟這是民生議題、經濟議題、能源轉型議題，不管是一般的人或是政治人物，回歸到基礎，相信可以理性客觀看待。

(中時 )