針對公投案，國民黨主席江啟臣今天在中常會表示，民進黨政府從公投綁大選，到食安公投，以及藻礁公投，都將公投視為洪水猛獸，甚至抹黑、醜化提出不同意見的人，將食安、環境議題操作成政黨對立，遺忘過去的初衷，扭曲公投法的精神，低估人民的智慧。國民黨將於3月9日正式送出連署書，最後關頭也呼籲大家，踴躍連署各個公投案。

江啟臣說，人民的意志，永遠是國民黨最優先考量。國民黨目前推動的兩項公投提案第二階段連署，都已取得超過70萬份的連署書。目前志工正在加速整理造冊，並預定在下週二，3月9日正式送出連署書。

他說，國民黨也留意到，民間團體所提出的「珍愛藻礁」公投連署同樣面臨連署門檻，以及執政黨大力抹黑攻擊的困境，令人感慨。民進黨完全執政後，國家的代議制度在一黨獨大，多數黨又不願意進行有效溝通的現實下，已經無法解決爭議性問題。交付公民投票，是將爭議問題的決策權交還給人民，由全體公民做出最終的決定，更是為執政黨的施政僵局解套。

江啟臣說，很遺憾，民進黨政府從公投綁大選，到食安公投，以及藻礁公投，都是將公投視為洪水猛獸，不願意正面面對人民意見，甚至以抹黑、醜化的方式來面對提出不同意見的人，將食安、環境議題操作成政黨對立。一意孤行的態度，遺忘了過去的初衷，扭曲了公投法的精神，更是低估了人民的智慧。

他強調，最後關頭要呼籲大家，踴躍連署各個公投案，不但要透過衝高連署書數量，要求政府正視所有的不同意見，更要讓目前推動的公投案都可以順利成案，讓人民可以用公投的選票，決定國家未來的方向。

(中時 )