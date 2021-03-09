公民團體發起藻礁公投，有不少年輕人、英粉也連署，民進黨台北市黨部主委吳怡農9日表示，很多人一起關心是好的現象，也是一個可以好好談論台灣能源政策的機會。

吳怡農今接受廣播節目專訪，面對藻礁、萊豬公投，有不少年青人、甚至英粉連署，民進黨是否狀況外？他表示，有這麼多公民參與是要鼓勵的，過去看到環境、生態只有少數環保團體倡議，但現在看到很多人跳進來關心是好的現象、發展，是一個好好來談台灣能源政策的機會。

吳怡農指出，過去曾經談過藻礁議題，但不是大家都有參與，因藻礁公投再次引起話題，民進黨要把握機會，社會信任一個政黨是看重要議題的立場，不是跟誰結盟或去誰的論壇，聽到不同意見可否即時反應、有更好討論、溝通對話，但由於對話發生在基層，這是黨部要扛起的責任。

至於過去幾天農委會找藻礁公投發起人，本來要對話又取消、延期。吳怡農認為，有一些信任上的問題，如果碰面會被攻擊，這就要重建信任的基礎，他看到評論說倡議團體和政府談話會遭指控被摸頭，有這麼大的壓力退出連線，這反而是不好的現象，提出公投案目地是要改變政策，有機會和官員直接對話是好事。

吳怡農說，大家都關心我們的環境，台灣生態必須保護，也都同意經濟發展要有穩定供電，接下來怎麼辦？藻礁在2018年討論時，回顧當年環評有些人對程序不滿，現在社會又關心了，要有一個全面的討論。

(中時 )