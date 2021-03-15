立法院社會福利及衛生環境委員會委員15日前往台灣中油第三座液化天然氣接收站考察，並至工區現勘，現勘後確認第三接收站開發工程，已採取迴避替代修正方案，其中工業區開發僅使用已完成填築之基地，完全未破壞潮間帶G1及G2藻礁生態敏感區。

中油說，工業港之開發以鏤空棧橋方式離岸742公尺與工業港相連，工業港範圍經水下攝影調查，其水深逾10公尺，海床被沙層覆蓋，且透光度差、混濁度高，不具藻礁生態系；工業港開發施工對環境生態影響有限，後續將會同相關單位再進一步釐清。

(工商 )