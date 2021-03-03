中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團、桃園在地居民發起搶救藻礁公投連署，連署目前已超過安全門檻。根據臉書粉專 「聲量看政治」統計分析，與藻礁公投議題有關的14天新聞聲量，國民黨的聲量佔48.98%，是最大受益者；其次是民進黨，佔28.7%；第三為環團，佔17.37%。

「聲量看政治」粉專3日在臉書貼文指出，根據14天新聞聲量，就台北港、觀塘、珍愛藻礁、珍愛藻礁公投、藻礁公投、中油、大潭、大潭藻礁、藻礁、第三天然氣接收站、三接、中油第三天然氣接收站、天燃氣等13個與藻礁公投議題有關的新聞關鍵字，分析包括國民黨、 民進黨、時代力量、民眾黨與環團等五個議題政團勢力聲量。該粉專發現，近14天在藻礁議題上最大聲量的政團是國民黨，佔48.98%；其次是民進黨，佔28.7%；第三為環團，佔17.37%；第四為時代力量，佔3.78%；最後是民眾黨，僅佔1.18%。

藻礁公投連署門檻達標，讓民進黨壓力倍增。至於藻礁公投是否要提對案？民進黨今天召開中常會，有人詢問是否要有相關對案；多位民進黨中常委要求，經濟部要把三接的對案數據跟他們溝通，不要都不理環保團體的意見。秘書長林錫耀也表示，要多溝通，不要與環保團體相互攻訐，造成對立。

網友認為，「這就是環團說的不用去管國民黨的用意嗎？」、「環團被整碗捧去。」、「時代力量這麼廢哦。」

(中時新聞網)