大陸以多次檢出介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨進口。民進黨立委陳亭妃表示，在國民黨執政時期，很多官員把台灣的農業技術及種苗外移至大陸，現在吃到苦果了，這個苦果是國民黨給台灣人的。藥師林士峰則酸說，民進黨已經完全執政5年了，又不是剛選上。

行政院農業委員會農糧署曾在107年5月發布新聞表示，台灣鳳梨皮薄、細、香味濃郁、果心可食用，深受國外買家肯定，主要外銷大陸及日本。若於成熟度8至9分採收，最能展現台灣金鑽鳳梨之色香味及品種優勢，尤其更受到大陸市場歡迎。

陳亭妃指出，前總統馬英九執政時期，許多官員都去抱大陸的腿，同時也把台灣鳳梨技術及種苗外移到大陸，那時他們還非常滿意，一直向外宣揚成效，但現在台灣民眾吃到苦果了。她更點出，台灣與大陸的土壤質地、技術都不同，即使農業相關技能與種苗外移，台灣農民憑藉自身經驗所種植出的農作物，跟其他人也絕對不一樣。

藥師林士峰3日在臉書貼文表示，有人笑稱民進黨的危機處理標準作業流程，問題都是「國民黨」、「中國」造成的。如果照民進黨立委陳亭妃所言：國民黨將鳳梨技術、種苗外移大陸，那為什麼2018年農糧署還要沾沾自喜的跟國人說，台灣鳳梨強力拓銷大陸市場。民進黨已經完全執政5年了，又不是剛選上，還在收拾前朝理念不合的部分。

(中時新聞網)