大陸以多次檢出介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨進口。民進黨政府緊急總動員急奔探視南高屏等地農民。選區位於高雄內門鳳梨產區的國民黨市議員林義迪表示，一顆鳳梨就讓蔡政府現出原形，從這幾天處理兩岸農業、經貿的態度，更凸顯綠營只會用衝撞來獲取政治利益，卻沒有和諧處理兩岸關係的溝通能力。

林義迪接受香港媒體《中評社》專訪時表示，執政黨要懂得應變，想辦法跟對岸溝通、面對，而非把所有問題泛政治化，一切都歸咎於「阿共的陰謀」。竟然還有人要台灣人每日吃18斤鳳梨，連吃兩週就消化嗎？這種思維邏輯完全不對，真的要台灣人都洗腎嗎？

林義迪憂心表示，台灣水果不是只有鳳梨，今年香蕉、鳳梨都是大豐收，接下來5月份要登場的愛文芒果與金煌芒果產季也準備大出，萬一鳳梨之後又來個芒果或其他水果禁銷，那農民真的會很慘。民進黨政府用民粹、悲憤的角度去力挺鳳梨，要大家消費鳳梨，一定也會排擠其他水果的銷量。

林義迪指出，台灣水果本身就有供需失衡的問題，供應給大陸市場是現實上最好的選擇。兩岸關係和緩，台灣水果銷陸不會是問題，但兩岸關係互不信任，對岸以病蟲害為理由，也是剛好而已，但台灣水果不銷大陸市場是穩死的。

林義迪認為，蔡政府編列10億要拯救鳳梨，但再多的政府補助都補不平這個坑，重新正視兩岸關係，才是執政黨負責任的作為。

(中時新聞網)