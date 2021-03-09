大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（本報資料照片，藍孝威攝）

蔡英文總統近期公開講話中多次提到願意促成兩岸對話，大陸資深涉台學者李義虎表示，誰都心知肚明的是，要想讓兩岸關係破冰和重啟，最主要的是必須承認、接受「九二共識」，以此確立雙方關係的政治互信，才能開啟對話，這個問題無法含糊、也含糊不了。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，陸委會主委邱太三曾表示，未來會努力讓冰凍已久的兩岸關係重啟對話。此前，蔡英文總統在近期公開講話中也多次提到願意促成兩岸對話。應該如何理解民進黨當局相關表態的意圖？

李義虎認為，近來，蔡英文、邱太三確實使用了若干軟性詞彙，邱太三表示「會努力讓冰凍已久的兩岸關係重啟對話」，這並不是他們主觀上的「覺悟」，而是客觀形勢使然。它確實從一個側面說明，大陸在綜合實力十分強大的基礎上，已經具備在台海地區的強大造勢能力；「對台政策工具箱裡的選項更多、也更能拿得出來一些讓人有感、有結果導向的措施」。

「當然，也與美國拜登政府上台後的一些政策性表態以及客觀產生的牽製作用有關。李義虎分析，「因此，最近蔡當局的某種軟化有其被動因應與無奈的一面，他們無法再往下承受兩岸關係惡化的結果了。」

李義虎表示，誰都心知肚明的是，要想讓兩岸關係破冰和重啟，最主要的是必須承認、接受「九二共識」，以此確立雙方關係的政治互信，才能開啟對話，達到改善和推進兩岸關係的目的。

李義虎表示，回顧歷史能夠清晰看到，「九二共識」和「一國兩制」實際上是大陸對台灣做出過的兩次重大讓步，是「求同存異」精神的真正所在，但「九二共識」不等於「一國兩制」，民進黨當局在這方面有誤導台灣民眾的政治操作，也是利用兩岸間信息不對稱、不充足的情況來破壞兩岸關係、包括扭曲民眾心理的惡性操作。

李義虎表示，必須講清楚的是，「九二共識」是兩岸關係發展的基礎和前提，它標定了兩岸關係的根本性質，錨定了兩岸政治互信的堅實基礎。這個問題無法含糊、也含糊不了。「在兩岸現實面前，不要抱不切實際的幻想，就是誰都不要矯情。」

(中時 )