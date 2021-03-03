2018年縣市長大選慘敗後，民進黨火速整軍反擊，2020年持續緊抓中央執政權，面對2022年縣市長大選，更喊出「保七搶五」大戰略，力圖「重拼」地方百里侯板塊。然而，民進黨人士自我剖析，綠營正逢內憂外患，除了執政縣市接班布局躊躇不定，還有持續延燒的萊豬爭議、新冠疫苗進口波折，以及在野黨力拱的公投浪潮，若稍有不慎，不僅將人仰馬翻，甚至可能撼動小英總統的權力堡壘，「保七已經不簡單，哪敢奢談再搶五？」

面對已經布局開打的2022年縣市長大選，民進黨中常委、台北市議員梁文傑透露，民進黨規劃「保七」戰略，亦即守住目前執政的基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣等7個縣市，再積極從藍營執政的宜蘭縣、台中市、彰化縣、嘉義市、雲林縣和澎湖縣等6縣市「搶五」。不過，他也坦言，民進黨「保七搶五」的計劃，實際上不好選，但只能硬拚了！

國民黨推動「反萊豬公投」第二階段連署書破70萬份，凸顯民眾對執政黨食安政策的反彈力道不小。（圖／報系資料照）

「今年是選戰布局關鍵，按照民進黨過去慣例，艱困選區的提名人選，將會儘早敲定，讓參選人早些進入戰鬥位置，以利規劃選戰和募集資源。」一名民進黨人士指出，藍綠兩黨選舉戰略大不同，藍營是「先守易再攻難」，綠營是「先攻難再守易」。

該人士舉例，南投長期由國民黨把持，民進黨中央去年底大致已敲定由「行政院中部聯合服務中心」執行長蔡培慧，挑戰下屆南投縣長，現任宜蘭市長江聰淵參選下屆宜蘭縣長，而身兼民進黨主席的總統蔡英文和黨祕書長林錫耀等高層，也透過全台黨務座談會頻繁助攻。今年1月更開始針對全台人口數排名前兩名的新北市和台中市，向地方議員和派系大老請益，徵詢合適的戰將。

（製表／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)