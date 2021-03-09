2022縣市長選舉、2024總統大選時程尚遠，但藍綠有意角逐者已動作頻頻，相關測水溫的民調也來湊熱鬧。最新民調顯示，在國內34位政治人物中，國人看好的十大政治領袖，新北市長侯友宜蟬聯冠軍寶座，高達75.8%支持度。針對此現象，媒體人韋安今(9日)在臉書分析國民黨2024選舉的狀況，他認為重返執政很困難，但侯友宜成為2024藍營「唯一贏的可能」。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8％民眾認為侯最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。韋安對此分析，以目前綠營政府高支持度的走勢，2024執政表現再差，在「抗中保台」的大民意策略操作下，不可能出現如2018那樣「討厭民進黨」的大勢，國民黨重返執政很困難。

至於，國民黨2024年唯一贏的可能，韋安則直指就是侯友宜，因為他的看好度，比2個月前同一媒體所作的民調爆增8.6%，看來可以延續維持不錯的「續航力」；不過，有些國民黨黨內人士，則是以侯友宜2022勢必要連任的理由，斷言侯無法投入2024大選。

針對此狀況，韋安認為，但是到時候能選的人，幾乎毫無贏的機會，能贏的人侯友宜，又被「卡」住，國民黨2024的麻煩大了！

談到在民調中的10大政治人物看好度奪冠，侯友宜9日說，做事過程中，還是有許多地方做的不夠，還望市民多多給予批評指教，讓新北市的市政推動一切順利，這是他衷心的期待，所以他會更加努力做事，讓市民看到不一樣的市政建設，我們和市民站在一起，努力加油一起做事。

(中時新聞網)