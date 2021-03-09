有週刊爆料已婚立委王定宇疑似同居民進黨發言人顏若芳，讓不少鄉親跟支持者都很意外，不過，雙方口徑一至彼此為房東、房客關係。台北市議員秦慧珠今(9日)看完後，忍不住在臉書譏諷，兩人只是房客與房東關係，這個答案很新鮮、很有創意，好像沒有人用過這個版本，「真是太特別、太有才啦！」
王定宇雖對外回應，只是在顏若芳的住處「分租一個房間」當休息處，並未頻繁過夜，但有網友不留情地說，「已婚立委放著立院提供套房不租，卻分租單身女子房子，白癡才相信這種鬼話」。
而秦慧珠9日在臉書諷刺地說，王定宇一向勇於批評別人，發言人顏若芳也不遑多讓，兩位牙尖嘴利的代表性人物被媒體拍到一周五天住在一起，給出的說明是「兩人只是房客與房東關係，代價是每月八千元」，這答案令她覺得「很新鮮、很有創意」，也詢問網友「王定宇八千元跟顏若芳分租房間，你信嗎？」
秦慧珠更說，媒體整理了以前各種名人被狗仔拍到後的說明，發現好像沒有人用過這個版本，真是太特別、太有才啦，但這個說明不知道能不能說服王定宇的妻子和民進黨主席蔡英文？妻子和黨主席是會選擇高高興興的接受這個說明？還是心存懷疑？坦白說沒有人知道。
至於其他人相不相信王定宇和顏若芳的說明，秦慧珠直言，「那就不...重要啦！」另外，有網友質疑，其實苗栗以南的立委，立法院有提供立法院會館給委員休息，暗酸王「還搞到要花錢分租，國家太虧待這些民意代表了」、「也是啦，妹子那麼香還有包早餐跟接，是我也不住會館」。
文章來源：秦慧珠臉書
(中時新聞網)
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