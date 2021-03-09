已婚的民進黨立委王定宇被媒體爆出與民進黨發言人顏若芳疑似同居，顏若芳反駁影射內容，指該屋為兩房一廳格局，自己平常很少住那，所以就用租金8000元租給王定宇。圖為兩人被拍攝到一同進出的大樓外觀。（黃世麒攝）

有週刊爆料已婚立委王定宇疑似同居民進黨發言人顏若芳，讓不少鄉親跟支持者都很意外，不過，雙方口徑一至彼此為房東、房客關係。台北市議員秦慧珠今(9日)看完後，忍不住在臉書譏諷，兩人只是房客與房東關係，這個答案很新鮮、很有創意，好像沒有人用過這個版本，「真是太特別、太有才啦！」

王定宇雖對外回應，只是在顏若芳的住處「分租一個房間」當休息處，並未頻繁過夜，但有網友不留情地說，「已婚立委放著立院提供套房不租，卻分租單身女子房子，白癡才相信這種鬼話」。

而秦慧珠9日在臉書諷刺地說，王定宇一向勇於批評別人，發言人顏若芳也不遑多讓，兩位牙尖嘴利的代表性人物被媒體拍到一周五天住在一起，給出的說明是「兩人只是房客與房東關係，代價是每月八千元」，這答案令她覺得「很新鮮、很有創意」，也詢問網友「王定宇八千元跟顏若芳分租房間，你信嗎？」

秦慧珠更說，媒體整理了以前各種名人被狗仔拍到後的說明，發現好像沒有人用過這個版本，真是太特別、太有才啦，但這個說明不知道能不能說服王定宇的妻子和民進黨主席蔡英文？妻子和黨主席是會選擇高高興興的接受這個說明？還是心存懷疑？坦白說沒有人知道。

至於其他人相不相信王定宇和顏若芳的說明，秦慧珠直言，「那就不...重要啦！」另外，有網友質疑，其實苗栗以南的立委，立法院有提供立法院會館給委員休息，暗酸王「還搞到要花錢分租，國家太虧待這些民意代表了」、「也是啦，妹子那麼香還有包早餐跟接，是我也不住會館」。

(中時新聞網)