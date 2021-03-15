神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

民進黨立委王定宇近日和民進黨發言人顏若芳陷同居疑雲，今(15)日他首度現身做出回應，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴。此話一出，立刻引起大批網友熱議，不少人都揪出幾項盲點狠酸王定宇，包含「那你幹嘛不住立法院提供的免費會館？」、「8000含早餐加接送，很貴？」

王定宇說，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，租屋的事情應該告一段落，他也不再租了，租了幾個月而已，「這就是一個租屋、房東房客的關係」；他透露，之後還會再找，8000元對他來講很貴， 只有一個床位而已。

針對王定宇的這一番話，不少網友都在批踢踢留言寫下質疑點，像是「那你幹嘛不住立法院提供的宿舍還不用錢，這說法矛盾」、「這樣都嫌貴，那其他收入不如立委，租金卻高上許多的百姓怎麼辦？」、「嫌貴還租？」不過，也有網友緩頰地說，8000元在南部是稍貴了些。

至於，這次的風波，顏若芳15日表示，對於私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討，自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。她說，會謹記這次經驗，該房子也不再外租，避免誤會，也會繼續努力做好自己的工作，不讓大家失望。

(中時新聞網)