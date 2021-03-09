已婚立委王定宇被週刊爆出疑似同居民進黨發言人顏若芳，雖兩人解釋是分租房間，仍引發各界譁然，王定宇先前曾塑造出的「愛妻形象」大崩壞。其實王定宇2010年曾因傷害罪被判刑4個月定讞，他後來繳交罰金12.2萬元，免受牢獄之災。而該事件爆發時，王定宇妻子李淑吟就陪他出席記者會，甚至擔心到不斷哽咽落淚。

王定宇險遭牢獄之災起因是，2008年大陸海協會副會長張銘清來台，到台南孔廟參訪時，先遭多位民眾包圍嗆聲，王定宇更出手拉扯、撞擊張銘清胸部。後來王定宇被台南地院依傷害罪判刑4月、得易科罰金。

他後來繳交罰金12.2萬元，才免受牢獄之災。而該事件爆發時，王定宇妻子李淑吟就陪他出席記者會，甚至擔心到不斷哽咽落淚。

其實王定宇和妻子李淑吟育有3子，平日照料小孩的重擔都落在妻子身上，但他也常在臉書吐露對家庭的疏於照顧，兒子生日也會抓緊時間一起慶祝等，給人愛家顧家的好形象，如今被爆出跟民進黨發言人顏若芳「分租一個房間」，形象大傷。

另外，從王定宇的Instagram個人介紹中，他則是提到「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天...」。如今爆發此事後，王定宇「愛妻形象」備受外界質疑，更被網友酸爆，表示「合租不算開房間，safe」。

(中時新聞網)