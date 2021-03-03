桃園大潭藻礁引發關注，公投連署突破35萬份安全門檻，民進黨不敢大意，但日前曾傳出環團指去年總統蔡英文看到三接開發案地圖後沉默5分鐘、稱與她收到的資訊不一樣；後府方澄清「沈默五分鐘」的說法不盡真實。對此，媒體人黃暐瀚直言，沈默幾分鐘非重點，如果總統早知三接會破壞藻礁、覺得自己被騙卻毫無作為，甚至放任經濟部傳播錯誤訊息，那根本是無能，堪稱昏君，且幾乎等於是「暴君」的程度了。

藻礁公投跨過提案門檻後，有媒體也報導了有關「總統沉默五分鐘」的新聞。黃暐瀚今（3）日在臉書提出疑問，什麼狀況會讓總統「沉默」「沉思」五分鐘？

對於報導指出，與會的環保人士說，總統看完地圖表示，「這跟我知道的資訊不一樣啊！」黃暐瀚好奇，總統當天真的沉默了五分鐘嗎？這五分鐘，大家靜靜看著圖，總統不說話？大家也不敢說話？就這樣安靜度過五分鐘？

藻礁公投小組收到的連署書已達36萬7864份，突破35萬份安全門檻。（藻礁公投小組提供／林良齊台北傳真）

黃暐瀚也在臉書引述了後續相關「澄清」新聞，指《中央社》2日報導，總統府澄清說明，經過詢問當天的與會人士，沉默五分鐘等說法不盡真實。接著《聯合報》也轉述環團人士改口，稱總統沉默的時間只有約一到兩分鐘。但他質疑，總統沉默幾分、幾秒是重點嗎？

黃暐瀚表示，如果去年6月5日環團對總統提出的意見，是證明三接確實會破壞藻礁，總統也覺得自己被經濟部騙了，那總統就應該「Do Something」，讓環保署重新評估、讓經濟部重新規劃，不是嗎？

黃暐瀚說，怎麼去年6月5日沉默、震驚之後，整整九個月沒做半件事，也不阻止中油繼續開發，也沒說服環團提出公投，連上週公投最後截止日前，還差18萬份連署書，總統都還繼續「不言不語不作為」，然後突然228連署跨過門檻了，3月1日就出現「總統沉默五分鐘」的報導。

「這不是切割？什麼才叫切割？」黃暐瀚指出，2013年蔡總統就已經到大潭，寫下「藻礁永存」的承諾，如果一個議題關心了八年卻還完全狀況，還被中油一路騙，那是「無能」，堪稱「昏君」；而既然去年已經知道三接會破壞藻礁還「沉思兩分鐘」，之後毫無作為，放任經濟部連續哏圖攻擊環團，還向社會傳播錯誤訊息，那就是「又奸又壞」，幾乎等於是「暴君」的程度了。

所以，總統當天到底沉默了幾分鐘？黃暐瀚認為，與其去問當天與會的人士，總統府的發言人有沒有想過，不如直接去問問總統本人嗎？

針對環團與蔡英文座談會內容，當天與會者受訪時表示，沒有印象有環團描述的，所謂總統陷入5分鐘沉思的情事，只憑單方面記憶的說法可能有不盡真實之處，且總統現場確實有表達，要與相關團體再多進行溝通。

事實上，該與會者透露，事後總統府副祕書長李俊俋也曾親自前往桃園，與公投領銜人潘忠政面對面溝通，後續也透過各種方式持續交換意見。農委會也在去年6月、7月、9月召開3次的溝通會議。

(中時新聞網)