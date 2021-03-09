針對缺水是否會影響晶片產能，經濟部長王美花5日受訪拋出「鑿井取水」說，引起外界熱議。國民黨台北市議員羅智強痛批，王的說法代表不在藻礁上蓋三接站，中火就要多發電，台中鄉親就要吸燃煤空污，點名代表台中市的基進黨立委陳柏惟出來為市民反擊。「刪Q總部」則接續批陳，自稱是「獅子」卻對王全面噤聲，根本就是一隻「連吼兩聲都不敢的獅子」。

陳柏惟日前表示，自己之所以被罷免是因為有人眼紅，認為菜鳥沒資格高票當選，但他不認為需要聽這些本就不支持他的人的意見。「刪Q總部」痛批，民意代表應該是在選後積極服務地方、不分敵我，但陳公開表示只服務特定人群，領人民的納稅錢、卻對選區其他17萬多鄉親不管不顧，算什麼區域立委？更怒轟陳的發言，明擺著表示只服務自己的支持者，沒投他的17萬8千人，他都不在乎。

羅智強6日在臉書發文表示，王美花說不在藻礁上面蓋三接站，中火就要多發電，台中鄉親就要吸燃煤空污，這擺明了嗆中南部鄉親，「敢支持藻礁公投，吸空污就是自找的」；陳柏惟若不想被罷免，就要站出來，狠狠的反嗆王跟民進黨：「藻礁永存是蔡總統當年的承諾，現在講這些五四三，民進黨你要不要臉？」這樣鄉親就會覺得他「民意大於黨意」，就會對他多一點好感，他被罷免的機率就會小一點。

「刪Q總部」8日也抨擊，陳柏惟眼看罷免一階通過，立刻惱羞成怒嗆「獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」，還加碼說罷免他的都沒救了；陳既然自比獅子，面對王美花發言的侵門踏戶與威脅，理應為台中鄉親發聲，然陳身為在地立委卻全面噤聲，顯然完全沒有要力挽狂瀾的意思，根本是一隻連吼兩聲都不敢的獅子。

(中時新聞網)