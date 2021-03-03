綠委林淑芬因表決萊豬跑票，遭處停權，未來也恐影響新會期委員會分配，可能因此被分配到不熟悉的司法法制委員會。林淑芬今（3）日表示，民進黨剝奪了自己長期關注領域的專業，「他們處分的不是立委問政權利，而是人民。」

除林淑芬以外，還有綠委劉建國、江永昌，3人因在去年萊豬開放進口的相關行政命令及修法表決時，不願配合黨中央及黨團下的軍令狀，因此遭民進黨中評會決議停權1年，再犯停權3年。預料恐怕新會期無法如願待在原本各自長期關注的委員會，可能會被排到冷門的司法法制或外交國防委員會。

林淑芬說，「這也不是第一次了，上一屆也發生過」，每個立委都有自己的專業，既然人民把監督政府的責任託付給立委，那立委就有責任專業問政；而民進黨剝奪了自己擅長、關注領域的專業，若真的被安排到不熟悉的司法法制委員會，也不是好事。

林淑芬表示，司法法制委員會不應該淪為冷宮，也不該讓該委員會的成員不專業，但黨中央已做了決議，對此也只能尊重。

林淑芬指出，中評會的任期只有2年，但決議的有效期可以是1年、2年、5年、10年？這是第一次連處分都可以「超前佈署」；而這個處分到底是本屆立委任期有效，還是到下一屆還有效，甚至是終身有效？「黨中央的這個處分也是破天荒，我們就只能笑笑。」

林淑芬回應，完全沒有對黨中央表達意見，「因為沒有辦法選擇，所以只能尊重。」

被問到藻礁公投應對，林淑芬表示，發起的單位是公民團體，不論支持或不支持都是跟著公民團體走，自己選擇不在第一線收割別人議題，也尊重發起的公民團體。

對此，曾代表民眾黨參選新北立委的網路紅人吳達偉（Z9），在臉書表示，「冷凍一年」。網友則酸說，「在沒有良心的地方怎麼可能容許良心的存在」「不意外啦，完全執政後就把當年的理想都拋諸腦後」，另有人鼓勵她脫黨，並稱她是民進黨唯一良心。

(中時 )