國民黨不分區立委陳以信5日在立院質詢時，為感謝蔡政府防疫表現，送花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引發藍營基層不滿，陳以信被送國民黨考紀會，甚至放棄立法院外交及國防委員會召委。對此，蘇貞昌今在立法院備詢時表示，感謝陳以信送花肯定防疫人員辛苦，可惜後來要道歉，好像只問黨派不問是非，這樣撕裂社會真的很可惜。

民進黨立委陳亭妃今質詢時表示，陳以信委員因送花引發藍營不滿，事後還道歉，蘇院長如何看待？蘇貞昌說，陳以信送花是肯定台灣防疫做得好，也感謝防疫人員辛苦，很可惜後來處分跟道歉，好像現在只問黨派不問是非，把台灣社會往撕裂方向走很可惜。

蘇貞昌表示，他在國會接受國民黨委員質詢，只要各方面準備充足且有好的建議，會給予肯定，像是藍委葉毓蘭提警消的事情，只要有道理他也會肯定，有時候好的事情不必分黨派。

此外，陳亭妃關切AZ疫苗查驗進度，陳時中說，檢測就是要發現問題，現在非常順利，若一切都順利，預計一個多禮拜會完成。

(中時 )