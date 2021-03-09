為建置安全無虞的金融服務環境，使保戶可以安心將個人資料交付，中壽(2823)成為國內首批通過「BS10012：2017個人資訊管理制度(Personal Information Management System，PIMS)」擴大驗證的壽險公司，從原有驗證範圍僅為個人保險相關業務，擴展至總公司及所有分公司全數業務，並與國際標準接軌。

根據IBM Ponemone institute research統計，2020年歐盟平均每日有278起個資事故通知，較前一年增12.6％，顯示相關風險持續上升，而日前國內也出現金融業者，遭不肖分子偽冒發送釣魚簡訊事件，短短七天時間，就使得客戶財損金額累計近600萬元。

中壽總經理黃淑芬表示，壽險業因掌握大量客戶個資，一旦外洩可能造成難以彌補的損失。因此，強化個資保護管理能力及建置各項安全防護措施，中壽向來是以最高標準來自我要求。

過去，中壽已通過ISO 27001認證，強化資訊環境安全管理機制，為個資保護管理機制奠定良好基礎。在遵循BS10012國際標準下，擴大驗證範圍至分公司，並同時納入GDPR(General Data Protection Regulation，「一般資料保護規則」)對個人資料的隱私權、安全性及當事人權利行使的要求。

(時報資訊)