大型權值股落馬，台股輪動到中小型題材股，今台股終止日線連二紅，櫃買指數強於集中市場，指數一度重挫逾200點，最低觸16211點，其後在美股期貨盤跌幅縮小、亞股回穩甚至翻紅下，台股跌幅也明顯收斂，力守5日線，終場收跌83.13點、報在16341.38點、成交量為3468.2億元；台股周線二連紅、台股今年牛年首周指數上漲538點。

電子權值股今無力撐盤，也成為台股今日走跌最大壓力，權王台積電(2330)開低震盪，整場跌幅均逾1%，力拚守住5日線關卡，終場收跌1.21%、報在652元；聯電(2303)小跌約1%，同樣也是力保5日線；鴻海(2317)亦震盪走跌，跌幅逾1.5%；今權值股就屬股王大立光(3008)漲勢最猛，開高走高，大漲逾5.5%，股價最高達3445元；聯發科(2454)亦陷入震盪整理，盤中股價最低達953元。

台股明顯輪動，今題材股挾話題各自表率，生醫股國光生(4142)、合一(4743)、中天(4128)收在漲停；面板股逆勢揚升，友達(2409)一度上漲4%，重返5日線之上，群創則上漲3%，股價持續沿5日線穩步盤堅，除面板雙虎的走揚外，彩晶(6116)去年第四季自結稅前盈餘27.7億元，成功虧轉盈，每股稅前盈餘0.92元、去年全年稅前盈餘38.69億元，賺贏面板雙虎友達、群創，榮登面板獲利王，股價持穩漲幅逾2%。

由於美國德州發生暴風雪，當地石化產業陷入停擺，市場預期後續將帶動相關原物料需求緊繃，支撐報價，今二線塑化股喊漲，聯成(1313)午盤後拉高大漲逾5%，台苯(1310)、華夏(1305)漲幅逾2%，國喬(1312)、中石化(1314)亦逆勢走揚。

隨著5G智慧型手機換機潮逐步顯現，且車載LiDAR鏡頭需求湧現，光學鏡頭廠2021年拚重回成長軌道，佳凌(4976)、亞光(3019)今尾盤聯袂攻上漲停，玉晶光(3406)上漲逾3.5%。

分析師表示，台股在年節開紅盤後已經突破前波高點，短期均線已翻揚，且中長期均線持續多頭排列趨勢，月線已上移至15811點，下檔支撐強勁，加上KD指標於低檔黃金交叉向上，短線有利多方走勢，後續考量疫苗持續施打，歐美疫情有趨緩跡象，加上紓困案可望順利通過，各國央行維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，且台灣經濟基本面展望佳，台股後市不看淡，選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股及首季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)