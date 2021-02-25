緩解市場對通膨的擔憂，美股四大指數翻紅收高，道瓊指數更大漲再創新高，激勵日韓股隨之揚升，台股鬆口氣周四開高164.27點報16376.8點，電子股回神，傳產表現不俗，資金雨露均霑，各類股集體紅通通，早盤大漲262點，報16474.05最高，擺脫陰霾收復5日線，盤中一度受權王台積電躊躇，大立光掉漆，追價買盤謹慎，摔下16400，最低達16322.27，終場台積電射門、鴻海神勇，結算日指數帶動，重回多頭，助大盤回到5日線16367點之上，終場大漲239.65點或1.48%，收在16452.18點，成交金額3517.72億元，距離歷史高點16579點僅有咫尺之遙。

晶圓雙雄周三ADR反彈2%以上，5個交易日跌38元的權值王台積電(2330)股價跳空開高、甩連5日頹勢，最高至636元、漲11元，盤中一度略回檔，終場收漲1.6%或10元，報635元，成功站上月線；配息21年來最好的聯電(2303)同樣笑臉迎人，收漲1.83%至55.7元。而鴻海(2317)攜Fisker打造電動車，估2023年Q4量產，股價收在116.5最高點，上漲6元或5.43%，市值重返1.6兆，其集團股廣宇(2328)、乙盛-KY(5243)、鴻準(2354)也爆量上漲同慶，惟午後漲幅收斂，漲幅約1%到3%。

高價股部分，股王大立光(3008)翻黑長黑摜破5日線，收跌3.13%至3410元，最低掉到3385元跌135元，失守3400元，上下震盪205元；聯發科(2454)盤中也一度熄火，13時過後再度翻紅收漲0.43%至944元。股后矽力-KY(6415)3000元也得而復失、收持平；富邦媒(8454)再度叩關千元之上，出現1025元新高，隨後沉重難守關卡，終場仍收漲3.85%至998元；而亞德客-KY(1590)重返千金之列，走勢穩收在1025元之最高點；另一千金股祥碩(5269)表現也同樣亮眼，收漲4.8%至1745元。南亞科(2408)一度衝上百元、漲近2%，法人中立看的欣興(3037)則百元卡關翻黑。

上市類股透析，其他電子收漲3.68%，鴻海家族加持，以及科風(3043)漲停、安普新(6743)敲邊鼓，成為漲幅冠軍。華航(2610)3月3日起調整美國線運價3到4成，衝上13.25元漲停，長榮航(2618)齊喊漲，航空雙雄加上貨櫃三雄坐鎮，航運股指重返100點，收漲3.53%排亞軍。電機漲逾2%排第三，工具機展3月15日線上開展，千家參展商蓄勢待發，鈞興-KY(4571)漲停，東元(1504)、寶一(8222)等利多上攻，推升該類指收漲2.57%。紡織、觀光、油電燃氣、造紙均上漲約1.8%，其中遠東新持PET上升循環啟動+板橋住宅案將開賣雙題材，收漲逾6%；雅茗-KY(2726)、王品(2727)強彈，股價寫波段高；華紙(1905)、榮成(1909)亦上漲有功。金融股收漲1.68%，公平會點頭金金併的日盛金(5820)上漲站上短中均線，富邦金(2881)攀2年高價，國泰金(2882)、京城銀(2809)、開發金(2883)同樣金光閃爍。電子、半導體、鋼鐵，分漲1.43%、1.43%、1.31%，類股全面閃鴻光，漲幅較不明顯為資訊服務漲0.52%、橡膠0.59%、生醫0.6%。

盤面電子傳產各族群都有表現，電子類股以車電族群表現搶眼，其他漲價概念股包括ABF、面板漲勢也相當凌厲。最新面板價格持續上揚，有望延續強勁獲利表現，面板雙虎爆量大漲，友達(2409)暌違近10年，股價再次見到20元，最高達20.05元漲停價；下周三法說會的群創(3481)最大漲幅亦達到8%至18.05元，也來到2015年6月以來逾5年半最高價；彩晶(6116)摸及14.15元之7年多以來的高點。生醫題材，泰福-KY(6541)搶灘美國商機，股價漲停開開關關穩高檔，康那香(9919)財報、配息甜頭而鎖住漲停，合一(4743)、中天(4128)藥證利多，但漲停後翻黑，失守300元、80元關卡，高端疫苗(6547)在連2天回檔修正後，再度亮燈漲停、終場收半根漲停。

台達電(2308)109年創5高，擬配息5.5元，惟漲聲不大收小紅；而財報利多，如撼訊(6150)、松翰(5471)、矽創(8016)、M31(6643)等股價均大展身手。Q1不看淡的崧騰(3484)亦漲停奔高，銅價勁揚受賄的宏泰(1612)漲停，弘憶股(3312)同漲停，耿鼎(1524)、群聯(8299)也爆量觸及漲停。外資喊高價的旺宏(2337)、南電(8046)、華碩(2357)也表現不俗。

5日RSI為66.52，10日RSI為65.54。9日K值為80.71，9日D值為79.14。20日乖離率為3.17。外資再度轉買，今日外資(不含外資自營商)買超231.3222億元，投信賣超14.8127億元，自營商賣超11.763億元，三大法人買超204.74億元。分析師表示，台積電股價回穩，帶給多頭信心，加上電子次族群各擁題材、百花齊放，台股盤面相當熱鬧，雖內資積極回補買盤一波接一波，將有助於中小型股維持多頭熱度，但需注意外資開始調節、融資連日來大幅增加，預料會有不少漲多個股，面臨股價修正。

(時報資訊)