蘋果與特斯拉股價下跌，周二美股收黑，台積電(2330)早盤再探牛年以來新低，台股一度跌落15900點以及月線，在台積電翻紅，加上中鋼(2002)、台塑(1301)四寶等鋼鐵、塑化原物料股撐盤，以及航運股、面板指標友達(2409)逆漲，台股回到平盤以上，並守住月線關卡，盤中逆漲逾百點，回攻一萬六千點關卡。

美股繼前一日大漲後，周二科技股再度回落；蘋果、特斯拉領跌，終場美股四大指數跌幅介於0.46-3.1%。蘋果股價跌2.09%、特斯拉跌4.45%、美光跌3.87%、台積電ADR跌2.42%、聯電ADR跌6.36%、日月光ADR跌2.85%。

台積電美國存託憑證(ADR)跌2.42%，台積電開平，早盤一度跌至601元，再創牛年新春開盤以來最低價。聯電(2303)也同步創下牛年開紅盤以來新低，早盤力守50元關卡。

台積電早盤再創新春以來新低價，台股隨台積電震盪，台股今日開高後，一度打到最低15884點，跌落月線，但在台積電跌點明顯收斂至小跌1元，加上鴻海(2317)、大立光(3008)、友達(2409)上漲；以及傳產的和泰車(2207)率汽車股上攻，長榮(2603)、華航(2610)等航運股走穩，加上中鋼、中鴻(2014)等鋼鐵股上漲，台塑四寶走揚；台股翻紅，指數回到15900點之上，再度回攻16000點關卡。

台股近期隨著台積電壓回，並跌落短線支撐，但台幣續強。今早盤中，新台幣兌美元約為27.859元，升值4.6角。

台股今早力守月線及15900點關卡，後市仍要看美股、匯率以及法人動向。

(時報資訊)