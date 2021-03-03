台股3日開高震盪上攻一舉收復「萬六」，新台幣跟著衝，盤中升抵27.76元，再創逾23年半新高，尾盤央行加大調節力道，但終場仍升破28.3元，收在28.258元兌1美元，升值6.1分，終結續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量15.23億美元。

外匯交易員指出，元宵節台股變盤重挫近500點，228連續假期過後陷入一日盤整，但3日主要亞股紅通通，台股也重啟攻勢，大漲264點，指數重返16,211點，外資也大舉買超新台幣141億元，資金未再匯出，且出口商仍進場拋匯，激勵新台幣升勢強勁，盤中又創波段新高，最多升值達5.59角，雖然央行加大作價力道阻升，終場還是放手28.3元價位。

外匯交易員認為，國際美元指數偏高震盪，但在台股回神下，外資並無大逃殺舉動，尤其出口商根本不管月初或月底，一拿到美元就及早進場拋匯，擔心賣太慢又虧到，使得新台幣欲弱不易。短線新台幣偏升格局不變，央行順勢上調目標匯價，除非出現新的負面效應，否則盤中將續向27.5元靠近，收盤則挑戰升破28元整數。

(工商 )