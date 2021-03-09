隔晚美股表現極為分化，道指創過新高，納指則挫逾2％，科技股跑輸。港股三日累挫1,339點，9日早高開過百點後走勢上下震盪，午盤收升384點。

恒指開盤漲124點報28,665點，之後升162點高見28,703點，隨即掉頭向下，曾挫214點報29,326點。之後外電傳國家隊今早入市，A股跌幅顯著收窄，刺激恒指最多倒升506點，見29,047點半日高，重上50天線（約28,977點）及兩萬九。恒指中午報28,924點，升384點或1.35％。大市半日成交額1,626.87億港元。

國企指數升67點報11,082點。科指曾跌4.6％低見7,706點，半日升近2％報8,239點。

個股方面，騰訊半日升1.9％報655港元，成交居首達165.66億港元。創科急彈8.5％，為表現最好藍籌。恒安國際跌2.7％，為表現最差藍籌。

(工商 )