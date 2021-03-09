台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.31元開盤，貶0.7分。

新台幣早盤交易區間為28.225元到28.31元。1100309

台股開盤大反攻 開盤重回萬六 台積電來到607元
豐興 本周內銷盤價全漲 每公噸漲200～500元

(中央社)

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