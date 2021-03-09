新台幣開盤貶0.7分 為28.31元 09:332021/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.31元開盤，貶0.7分。 新台幣早盤交易區間為28.225元到28.31元。1100309 台股開盤大反攻 開盤重回萬六 台積電來到607元 豐興 本周內銷盤價全漲 每公噸漲200～500元 (中央社) #新台幣 #開盤 #兌美元匯率 #今天 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電反彈 台股早盤站回萬六萬卡 09:282021/03/08 財經 陸首兩月外貿數據理想 A股開高 10:492021/03/08 財經 台股上沖下洗收盤臉綠 萬六得而復失 台積電又失守600元 13:402021/03/08 財經 台積電跌破600大關 台股萬六復失 04:102021/03/09 財經焦點 股價指數期貨贏家專欄－電子熄火 生技股錢景佳 04:102021/03/09 證券．權證 陽信銀前二月賺7.8億 創新高 04:102021/03/09 金融．稅務 股匯雙跌 外資匯出 台幣貶收28.303分 17:342021/03/08 財經 外資期現貨中性布局 04:102021/03/09 證券．權證 減產發威＋沙國遭攻擊 布蘭特期油漲破70美元 04:102021/03/09 財經要聞 美債殖利率再陡升 上証指數重挫摔破3500點 創業板崩5％ 15:172021/03/08 財經 1分鐘讀財經》美債殖利率「坐火箭」 台股驚見4低 08:252021/03/09 財經 財經熱門新聞 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 中芯晶片還沒復活 股價狂瀉5％ 台廠優勢還剩多久？ - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 快牛變懶牛 台股見四低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。