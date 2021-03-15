新台幣匯價今早呈狹幅盤整，台北外匯經紀公司新台幣開盤價為28.18元，小升0.7分；開盤後半小時的匯價區間在28.19~28.128元間。

施羅德投資集團分析，新冠肺炎期間聯準會救市以支撐企業與消費者的財務，已經限制了美元升值。如果聯準會在危機中皆採取無限量供應美元的政策，投資人會轉而尋找更有吸引力的投資標的，例如歐元。

對美國雙赤字（財政赤字與經常帳赤字）的憂慮也助長美元貶勢，施羅德投資集團預期未來幾年仍會持續。此外，隨著歐洲政府採取更主動的方法來刺激經濟活動，使得歐元實力增強，美元重要的「儲備」貨幣地位可能將減弱。

美國FED將於3/16~17舉行利率決策會議，市場預估基準利率將維持於0~0.25%區間不變，聚焦政策指引、經濟展望預測及主席鮑爾會後記者會，摩根士丹利預估，聯準會將持續重申其鴿派的政策指引，預估利率點陣圖將顯示多數官員預測至2023年聯邦基準利率下限仍將維持在0%，摩根士丹利預估聯準會將於2022年1月份開始逐步縮減資產負債表，並於2023年第三季開始升息。

(時報資訊)