受到美國科技股重挫影響，台股今(9)日開盤即下跌百點，隨即震盪走高，盤中上沖下洗三度翻紅，指數上下震盪200點，加權股價指數終場收在15853.09點，上漲32.98點，ADR重挫的台積電開盤即下跌13元，盤中一度向上拉升至595元，尾盤也收在今日的高點595元，僅下跌3元。

台北股今日開盤以15715.07點、下跌105.4點開出，隨即向上拉升至今日高點15864.26點，指數也由黑翻紅，可惜上攻無力，指數翻黑並一路下殺至今日低點15657.92點，上下震盪超過200點。

大盤在11點過後再度發動攻擊，指數再度翻揚到平盤以上，但好景維持不久又再度翻黑，尾盤三度點火，指數黑翻紅，上漲32.98點，15853.09點。

台積電ADR周一重挫，也讓台積電開盤即下跌13元，開盤價585元，守在上周低點584元之上，因台股權重股已成外資提款機，台積電開盤後雖曾拉升至595元，但暫時無緣再見6字頭；而已經跌破季線的聯電今日再度下跌至44.9元，來到近2個月來的新低價；聯發科雖然開盤也下跌，但10點過後站回平盤之上後便保持不墜。

台股今日電子、半導體、機電指數呈現下跌，但食品、造紙、橡膠、鋼鐵等傳產以及金融類股等則扮演重要撐盤角色。

美股周一漲跌互見，在1.9兆美元的財政刺激方案本周可望過關下，道瓊工業指數收盤上漲306.14點，漲幅0.97%，以31802.44點作收；隨著美國公債殖利率再走升，科技股則是殺聲隆隆，那斯達克指數終場下挫310.99點，跌幅有2.41%，收在12609.16點，台積電ADR更是大跌5.7%。

(中時新聞網)