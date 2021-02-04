大陸新經濟趨勢崛起，MSCI推中國科技100指數，滿足投資人需求。MSCI董事總經理暨亞太區業務部總裁林偉傑指出，近年大陸上證A股納入MSCI新興市場指數，整個大陸市場占MSCI新興市場的比重由2009年的18％增長到現在的43％，足見大陸在全球經濟發展與投資的重要性愈來愈高。
其中，科技創新是推動大陸經濟轉型的關鍵角色，隨著智慧經濟的發展，將有更多企業與行業在此領域崛起。
MSCI亞太區指數解決方案研究部主管魏震指出，新經濟以科技創新為核心，要依靠資本市場，與過去的舊經濟不同，中資企業近年在創新與研發的增長領先全球，尤其新冠疫情爆發以來，大陸領導階層對科技新基建重視度上升，投資人看到科技創新的趨勢，需要尋求新經濟帶動的新投資機會。
因此，MSCI在此領域進行開發與嘗試，推出MSCI中國科技100指數，鎖定互聯網、行動裝置、自動化與機器人、醫療健康領域，並深入探討其下的27個次領域主題，再由市值篩選、調整成分股權重，單一個股權重上限10％，以免指數權重過度集中。
在MSCI中國科技100指數中，著墨最高的前三大次領域包括：電子商務有29檔個股入選，共占權重四成以上，其次是物聯網（IoT）企業20家、社交媒體企業15家。像是美團、阿里巴巴、百度、小米等，都在成分股之列。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。