新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所一項調查顯示，東南亞國家對拜登（Joe Biden）領導的美國政府期待大增，對美信任度大幅提升；不過，對中國的信任度則逐年減少。

尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）東協研究中心今天發布2021年度「東南亞態勢」（The State of Southeast Asia）調查報告，內容包括對中、美兩國的信任度及區域地緣政治等議題。這是東協研究中心連續第3年發布這項主題的調查報告。

調查顯示，約44%的受訪者認為，中國是疫情期間為區域提供最多援助的東協對話夥伴，其次為日本（18.2%）、歐盟（10.3%）及美國（9.6%）等。

儘管如此，東南亞國家對中國的不信任度卻逐年增加，最新調查結果指出，63%的受訪者不信任中國「會做對的事」以貢獻全球和平、安全、繁榮及治理，高於2019年（51.5%）、2020年（60.4%）。這次調查顯示，僅有16.5%的人表示信任中國。

至於不信任中國的原因，51.8%的受訪者擔憂中國恐利用經濟及軍事力量，威脅其他國家的利益與主權。

相較於對中國的信任度逐年減少，東南亞各國對美國的信任度呈現逐年升高的趨勢。最新調查顯示，48.3%的受訪者信任美國「會做對的事」以貢獻全球和平、安全、繁榮及治理，比例高於2019年（27.3%）、2020年（30.3%）。同時，東南亞對美國的不信任度也逐年下降。

超過5成的受訪者認為，信任美國的原因是因為美國擁有龐大的經濟資源及政治意願來領導全球。

調查發現，儘管美國國內面臨疫情嚴峻、經濟衰退、種族衝突與對民主的傷害等問題，仍有63.1%的受訪者樂見美國在此區域的戰略影響力，高於去年的52.7%。

同樣地，對美國作為戰略夥伴有信心的受訪者比例也從去年34.9%增至今年的55.4%。還有高達68.6%的受訪者預期，拜登政府會增加美國與東南亞的往來。

另外，若被迫在中美之間選邊站，61.5%的受訪者選擇美國，高於去年的53.6%。選擇中國的比例從去年的46.4%降至今年的38.5%。調查也指出，超過7成的受訪者認為中國是區域內最具影響力的經濟強權，其中有許多人因此對中國日益擴增的經濟影響力感到擔憂。

東協研究中心這項調查於去年11月18日至今年1月10日進行，共有1032名來自東協10國的政府機構、區域及國際機構、公民團體、學界、商界及媒體界人士參與。

(中央社)