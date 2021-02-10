法國外貿部長里斯特5日向法媒表示，法國2020年共耗資53億歐元向中國購買口罩，而去年醫療產品進口金額也等同國內公衛投資的5年預算，安全和主權問題引起政府關切。

里斯特（Franck Riester）表示，2020年法國面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，共花費103億歐元向國外進口醫療產品，是往年的3倍之多。

「民意報」（l’Opinion）對此進行專題報導，並指出總金額的57%約59億歐元，是用於購買口罩，其中大多數是向中國購買。而第2大進口醫療產品篩檢試劑，同樣也是主要來自中國，共耗資16億歐元。

根據報導表示，法國一年花在向國外買口罩的經費，等同於法國接下來5年更新、建設公衛設備的預算。

此外，法國與中國2020年的貿易逆差又增加66億歐元，來到383億歐元。

「民意報」寫道，儘管第一眼會覺得口罩、試劑的附加價值極低，因此法國不太有發展的必要，但是花近60億歐元向國外買口罩一事，讓人不禁對此產生懷疑。

報導指出：「不僅是為了經濟因素，這一大筆錢可投資在國內其他地方；也是為了環保，從地球另一端輸入口罩只為了戴幾個小時後丟棄完全是一個環境笑話。此外，更是為了供貨的主權與安全，去年春天全球斷貨使我們缺乏足夠數量的口罩，也強迫我們用高價買進。光是5月，我們就購買了18億歐元的口罩。」

文章強調，主權與安全的議題引起了政府注意。里斯特就表示，「首要之務是在面對供應商時保持獨立性與供貨來源的多樣化，以確保我們的策略性庫存」。

根據民意報，為避免過度依賴，法國國內口罩產量也逐漸增加至起初的30倍，從疫情爆發前的每週300萬片到今年1月的每週1億片。

負責經濟事務的法國國務秘書潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）則認為，儘管不希望疫情持續太久，「但可以確定的是，口罩市場一定會比過去更強勢，因為民眾已養成更好的衛生習慣，並像亞洲人一樣習慣戴口罩」。

法國過去24小時新增病例為1萬8870人，新增病歿人數為439人，自疫情爆發以來的死亡人數正式衝破8萬大關，達到8萬147人。

(中央社)