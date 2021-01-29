侯友宜回贈復康巴士模型給郭進源（右）。（許哲瑗攝）

新北市警察之友會理事長、同時也是文傑建設股份有限公司董事長郭進源，29日下午以母親郭許心和太太楊美慧的名義捐贈2輛復康巴士給新北市政府，由侯友宜市長代表受贈，合計郭進源共捐贈4輛。他說政府預算有限，他個人願意盡己之力，來共同照顧高齡社會所面臨失能長輩以及身障朋友的交通問題。

侯友宜表示，郭進源董事長曾在103年、108年各捐贈一輛，是個成功的企業家，又願意回饋社會，善盡企業責任，尤其他擔任警察之友會理事長，帶領民間力量，做警察的後盾，與警察局共同捍衛新北市的治安，非常令人敬佩。

郭進源表示，他的母親是元月生日，太太是12月生日，他問母親想要什麼禮物，母親說什麼都不缺，於是他想說買復康巴士，就用2人的名義捐贈，做為送給母親和太太的生日禮物。

侯友宜說，新年伊始，牛來好日子，這是邁入牛年收到的最好禮物，也是新北市第598、599輛復康巴士，希望久久長長，扭轉乾坤，創造更好的新北市，持續為身障朋友和失能長輩提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

新北市政府顧問李麗圳、社會局副局長林昭文、交通局副局長林麗珠等人陪同一起捐贈，感謝郭理事長的愛心。

(中時 )