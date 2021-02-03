趙少康宣布重回國民黨，表態韓國瑜力勸他參選黨主席，拋出「參選資格給不給就看江啟臣」震撼彈。江啟臣昨天深夜漏夜「拆彈」，決定聘趙為中評委，先化解「韓趙聯盟」第一波攻勢。接下來，掌握修改「黨主席選舉作業細則」的中常會，將是雙方、甚至三方攻防的主戰場。

據悉，江力邀趙回國民黨，但事先並未談到趙要競選黨主席。本月1日趙公開表態，震動當天開始啟動long stay的江陣營。江2日結束屏東之行，深夜與少數核心幕僚會商，認為最大關卡在「中評委」資格。

由於去年12月，前黨主席洪秀柱曾受孫文學校總校長張亞中之託，盼獲聘中評委以參選黨主席，洪以簡訊傳幾位學者名單給江，但江以「程序不備」冷處理，意指去年9月剛開過全代會，過去主席都是全代會前夕聘任中評委，再由全代會通過或追認，要聘張會來不及。

2日深夜江決定聘趙為中評委，幕僚提醒「張亞中的前例不遠」。為此，江漏夜請人與洪秀柱、張亞中、連勝文及幾位中常委聯繫，並釋訊息給朱立倫陣營，將首度打破全代會前夕新聘中評委的慣例，3日就宣布將聘趙、張等人為中評委。這項作法，既可化解趙第一波攻勢，展現江的氣度，也符合江的「生存、復興、壯大」三階段大戰略。至於「入黨滿1年」的規定屬中常會職權，非江能決定，「就照制度及慣例走」。

據悉，江營與洪秀柱聯繫時，溝通到3日凌晨，雖被酸了幾句，但洪與連勝文都表達尊重江的決定，江近期也要拜會洪當面致意。幕僚也建議江聯繫趙，盼趙儘量別談太多，例如趙指「入黨滿1年」的規定是當年要卡郭台銘，就不是事實，對趙參選黨主席毫無加分。

3日上午，江召集相關黨務主管，說明決定聘趙為中評委，也希望下午中常會對此事能儘量「平順」，黨中央一面發布新聞，一面開始疏通中常委；3日中常委餐會中，身兼中常委聯誼會會長的新北市議長蔣根煌就表達「先尊重江主席處理」，因此後來中常會，許多中常委才未發聲，僅林金結表達反對「破例」聘任中評委。

儘管如此，黨內已預測，「韓趙聯盟」、江陣營將在中常會角力，甚至朱立倫人馬也會有動作，加上日前已獲張亞中支持、且與韓深交的周錫瑋聯絡，中常會將是角力捭闔的殺戮戰場。

(中時 )