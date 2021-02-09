炎亞綸新專輯《摩登原始人》備受好評。（索尼音樂提供）

炎亞綸新專輯《摩登原始人》備受好評，近日搭配新歌〈火種之人〉和〈假如瞳孔有濾鏡〉推出同名遊戲和IG濾鏡，透過有趣的互動方式讓大家更能理解他這次的創作和概念。其中，「火種之人」遊戲邀請和炎亞綸同一天生日的9m88和持修，以及百萬YouTuber阿滴和HOWHOW成為遊戲中的幫助者，炎亞綸私底下與持修交情不錯，兩人常一起討論音樂、打電動，被問到年紀有段距離的兩人算不算忘年之交？炎亞綸大笑表示：「不算啦！這樣我和唐老師（唐綺陽）怎麼辦？」不改愛開玩笑本性。

〈假如瞳孔有濾鏡〉的專屬IG濾鏡上線後，網友們爭相分享，得到廣大迴響，炎亞綸希望粉絲可以透過濾鏡，感受他想呈現的世界。日前他利用錄影空檔，在遊戲正式上架前一天，他化身直播「實況主」，以第一號闖關者身分進行遊戲，當他認真在示範跟介紹遊戲時，背景音樂突然中斷，反應快的他立刻清唱跟上，手腦並用變得超級忙，眼看快要陣亡，趕緊向工作人員求助跟唱，沒想到同事唱的超「掉漆」讓他大喊：「我還是自己來好了。」逗的粉絲大樂。

此外，「火種之人」網路遊戲中藏有驚喜，炎亞綸邀請四位好友為玩家開「外掛」，包括金音獎最佳新人9m88以「平庸之上」的大橘提升打擊率，英文好出名的YouTuber阿滴以「英文火焰」排除遊戲中的干擾物，另一位YouTuber HOWHOW以「七月半傳說貝斯」為玩家加乘得分，金曲獎最佳新人持修則是「根本不是假狗對手」的無敵之身；直播中他拿出持修贈送的「炎亞綸專屬特別版」專輯，是以他的生日1120作為專輯編號，炎亞綸隨即在IG上秀出專輯照片，和粉絲炫耀：「不要太羨慕，是社長親自手寫，價值兩張青眼白龍。」

(中時 )