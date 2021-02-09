媒體人趙少康回復國民黨籍，除了有意參選黨主席，更表態將直攻2024總統大選，持續在政壇掀起話題。至於趙少康參選黨主席，以及直取2024總統大會的前景如何，命理老師詹惟中先是透過測字的方式分析，今年上半年趙會遇到比較多阻礙，下班年則會漸入佳境；他還透過撲克牌占卜趙少康與民進黨對手鄭文燦、賴清德的運勢指出，現在趙少康的運勢相對較旺。

詹惟中今在政論節目《國民大會》中對趙少康牛年的運勢，和黨主席選舉的前景進行預測，他要主持人選一個字給他進行測字占卜，而主持人謝曜州選了「統」字。詹惟中將「統」寫在小白板上後，指著「統」的「糸」偏旁表示，我們稱這個為披彩衣，也有繩子的意思，代表有點綁手綁腳，因為因為牛不能披綵衣，趙少康想萬馬奔騰、奔放自如，在牛年初期會有小阻礙。

接著，詹惟中指向「統」字右邊的「充」分析，趙少康在秋冬之後能出頭，充滿能量，因此他個人的力量要提升，還要經歷一段時間的煎熬和考驗，「春夏是辛苦的，秋冬是漸入佳境，有一個好的開始」。

詹惟中分析趙少康的紫微斗數流年盤指出，他的運勢在老虎年最好，所以應該在牛年沉潛，忍耐一下、按兵不動，並在年底的時候做一個大宣布、大躍進，才能有大成功。對於黨主席選舉，詹惟中認為，趙少康雖然阻礙很多，但不代表他不好或不成功，只是今年對他來說是比較辛苦的。

至於預測趙少康2024年參選總統，詹惟中則是透過撲克牌占卜趙以及民進黨2024可能出馬競逐的鄭文燦以及賴清德的運勢。詹惟中分析，趙少康抽到紅心6，這張牌代表喜氣洋洋、大志能展，抽到梅花8的鄭文燦阻礙較多；而抽到黑桃7的賴清德則是大權在握、信心滿滿，也具有向前躍進的大好機會。

最後，詹惟中也說，占卜每天會變化，並對3人的運勢進行總結，「趙少當最近的發言權很大；鄭文燦要處理疫情，焦頭爛額；賴清德暗藏很多潛力，蓄勢待發，今天來看，趙少康的力量比較大」。

(中時新聞網)