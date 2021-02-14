中廣董事長趙少康今天呼籲，兩岸要和解對話，行政院長蘇貞昌應該避免使用「武漢肺炎」一詞，不應「惡意一直捅人家」。行政院祕書長李孟諺今天表示，武漢肺炎並非歧視，而是約定俗成的名稱，外界勿過度渲染。

趙少康大年初三到先嗇宮祈福參拜，他在受訪時，針對「武漢肺炎」用語問題表示，其實蔡總統講的不多，蘇貞昌講的比較多，他覺得蔡總統已經改了，但蘇貞昌沒改。

趙少康認為，蘇貞昌做為行政院長，一方面應尊重國際規範，過去台灣一直抱美國大腿，現在連美國總統拜登都改了，蘇貞昌也應該要改；另一方面，相關用語也應該跟蔡總統一致，自己獨創、用這種歧視性、侮辱性的字眼並不好。

他說，既然兩岸要和解，蔡總統也說，希望疫情過後兩岸恢復對話，總要表示善意，這樣惡意一直捅人家，怎麼對話呢？

不過，李孟諺表示，稱呼武漢肺炎並非歧視，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱。正如日本腦炎、西班牙流感、非洲豬瘟等，均僅表達疫病起源地之意，並非歧視或偏見之用語，也請外界勿過度渲染。

(中時 )