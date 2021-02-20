前總統馬英九曾向總統蔡英文喊話，表示若大陸願意提供新冠疫苗，台灣不該拒絕。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中重申，先把安全、有效確定後，再來談這個問題，都來得及。《聲量看政治》粉專分析，農曆年間大陸疫苗議題聲量，馬英九占大陸疫苗新聞相關政治人物的44.51%，陳時中則以13.96%居次。

臉書粉專《聲量看政治》分析，農曆年間從2月10日小年夜到2月18日，國民黨的政治人物不斷就大陸疫苗的議題進行新聞設定。從新聞聲量來看，在大陸疫苗的新聞中，以前總統馬英九占所有藍綠政治人物聲量的比例最高，達44.51%，其立場是呼籲與要求民進黨政府應該購買大陸疫苗。對於大陸疫苗議題，以疫情指揮中心指揮官身分主要回應馬英九的衛福部長陳時中，以13.96%居次。

另外，就大陸疫苗議題附和馬英九說法的中廣董事長趙少康，占12.81%，位居第三。蔡英文以6.81%，位居第四。比喻大陸疫苗為在台北車站賣愛心筆的台北市議員苗博雅，占6.7%。其他依次為駐日代表謝長廷5.44%，位居第六。副總統賴清德負責主持疫情評估，占4.92%，位居第七。民進黨發言人簡舒培、時代力量國際部主任劉仕傑與民進黨立委林楚茵等人，都發言諷刺馬英九來亂的，則分別獲得1.75%、1.65%、1.45%的網路聲量。

【農曆年間中國疫苗議題 馬英九占中國疫苗新聞相關政治人物的44.51%】 資料來源：https://reurl.cc/9Z4vz8 從2/10小年夜到昨日，國民黨方面的政治人物不斷就中國疫苗的議題進行新聞設定。從新聞聲量來看，在中國疫苗的... 由聲量看政治發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)