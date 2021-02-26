在2020新冠病毒爆發後的一年多後，韓國26日正式開始全國性疫苗接種計畫。韓國政府希望11月前國內社會可以群體免疫，並恢復以往正常生活。同時，為徹底抑制病毒擴散，也宣布再延長社交限制政策兩周。

韓國政府規劃，這五千多位醫護人員與65歲以下受長期看護患者，為首批新冠疫苗施打族群。

目前，韓國染疫者近九萬，韓國衛生單位先前曾表示，不會特別指定誰當做疫苗接種先發對象。

韓國使用的首批牛津AZ(AstraZeneca)疫苗數量，可為78.5萬人接種。這些疫苗是SK Bioscience被授權後，在韓國當地所生產的。

接下來四天，這些AZ疫苗將陸續交付全韓1,900家長期看護中心與公共衛生單位。

韓聯社表示，與需要使用超冷環境儲存的美國輝瑞(Pfizer)疫苗相比，存放約為2到8度攝氏溫度的AZ疫苗，被認為比較適用在大規模接種方面。

韓國政府計劃在3月20日前，完成第一批輝瑞疫苗接種。

對65歲或以上韓國老年人，政府也暫停施打AZ疫苗，等待更多臨床試驗數據出爐。不過，衛生單位滅火說，牛津AZ疫苗已獲全球約50個國家批准，可供緊急使用。況且，沒有聽說打過AZ疫苗的，會產生什麼嚴重的副作用。

韓聯社表示，由於沒有足夠數據可以支持老年人施打AZ疫苗後的療效，因此全球醫界也議論紛紛。但是的確有幾個國家已經排除或推遲老年人接種AZ疫苗。

韓國政府表示，如果有民眾因接種新冠疫苗後，肢體因此嚴重便殘或死亡的話，將提供4.3億韓元約38.8萬美元補償金。政府補充，希望9月能有七成韓國民眾都已接種完，群體免疫可望在11月就看得到。

26日，除了全民疫苗接種正式開始外，韓國政府也雙管齊下，繼續執行較嚴格的社交限制措施，期限先訂在兩星期。也就是，大首爾地區繼續2級管制，韓國其餘地區則是1.5級。

(時報資訊)