韓國央行(BOK)4日公布最新經濟成長(GDP)數據，儘管韓國2020全年經濟成長率仍然還是微幅衰退，但從第四季景氣來看，確實成長的速度優於原先預期。

韓國2020年第四季經季節調整後，經濟成長率的初值為1.2%，比元月預估值1.1%高出0.1個百分點。不過，韓國2020全年的經濟成長率，還是維持衰退1%不變。

韓國央行也預計，在出口與民間投資撐腰下，韓國經濟將緩緩有起色，但服務業還是持續受到疫情影響下，韓國就業市場復甦就沒這麼快了。

由於晶片與汽車等產品出貨強勁，韓國2月出口年增率為9.5％，且連四個月都保持正向成長。韓國央行補充，就生產方面來看，製造業成長3%，主要是由化學產品與電子設備帶動。

2020年，製造業僅小幅成長0.3％。同時，這份最新經濟報告也顯示官民支出項目數據，政府的年增2.3％，但私人的卻大減6.5％。

至於韓國國民所得（GNI）在2020年，比2019年要少0.3％。韓央行說明，貿易項目雖有改善，但國民所得卻下滑0.3%，同時國外淨要素所得(NFI)也是減少狀態。

展望2021年，韓國央行樂觀預測經濟成長可望上看3％。

韓國平均每人所得，2020年為31,755美元年減1.1％。名目GDP達1,924.5兆韓元，年增0.3％。但是，若以美元為計算單位，卻是年減0.9％，那是因為韓元匯價比美元強勢所致。

通常用來衡量通貨膨脹的GDP平減物價指數，2020年第四季年增2.4％，較第三季年增2％稍微多增加一些。

(時報資訊)