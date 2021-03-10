摩根士丹利（Morgan Stanley）提高了對美國2021年經濟成長的預測，理由是其樂觀的前景令人鼓舞。大摩相信美國今年首季經濟成長會較預期更強勁，預期3月底經濟成長就可以返回疫情前水平。

由艾倫·贊特納（Ellen Zentner）領導的研究小組在周二發布的一份報告中稱，現在預計第四季度至第四季度的國內生產總值將從7.6％增長8.1％。將2022年的經濟增長下調0.1個百分點，至2.8％。

大摩認為，美國經濟重啟的進展良好，疫苗接種的速度加快，勞工市場正在改善，加上拜登的刺激經濟政策即將登場，相信美國今年首季經濟成長會較預期更強勁，預期3月底經濟成長就可以返回疫情前水平。大摩調高美國今年經濟增長預成0.5個百分點至8.1%，但降低2022年經濟成長預測0.1個百分點至2.8%。

隨經濟回暖，更多人將重返職場，但蓬勃的經濟活動應足以推低失業率，料第四季平均失業率約4.9%，明年第四季會進一步跌至3.9%。

不過，大摩預計，醫療服務等產品價格上漲，將在4月和5月將核心通膨推高至2.6%，惟年底會回落至2.3%。明年通膨在勞工市場持續向好及需求強勁下，將會達2.3%，高於聯準會2%的通膨目標。

大摩預期，聯儲局於下周二及三的利息會議中，會重申於2023年底前，利率保持在零水平，但會於明年1月開始逐漸退市，逐漸縮減資產負債表規模。

(中時新聞網)