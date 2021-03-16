美國會通過拜登1.9兆美元紓困案後，高盛看好能刺激美國今年經濟出現「像中國」那樣大幅度增長，並且能在未來幾年繼續推動其經濟發展，因此大幅調高美國成長預測。

高盛預期今年美國經濟成長7％，若真的如此，將是1984年以來成長幅度最大一年。明年成長率預測值，從原先4.5％調升至5.1％，遠高於市場普遍預測3.8％。

美國經濟大幅增長顯示其勞動市場好轉，高盛預測年底失業率，將從2月的6.2％下降至4％，明年底下降至3.5％。

去年地方政府因疫情停課，裁撤約130萬個與學校相關職務。高盛看好當中至少三分之二職務，將在9月開學後恢復回來，讓迄第三季底就業人數增加約90萬人。

高盛看好美國政府今年會繼續加強財政支出來振興經濟，包括把擴大失業救濟等措施執行時間延長至明年。

高盛原先預期國會通過紓困案規模，會縮少至約1.5兆美元，但最終通過的版本規模超過其預估，因此做出大幅調高美國經濟成長預測的決定。

外界看好美國經濟另一原因，是美國正加快接種新冠疫苗速度，讓多個州政府有信心能解除防疫限制，讓從航空、休閒娛樂到餐飲等受疫情打擊的產業復甦。

(工商 )