美國總統拜登在登機梯上連續3次跌倒，前白宮醫生朗尼·傑克森（Ronny Jackson）說「這有些不對勁」，認為這可能是健康的危險信號。
太陽報(The Sun)報導，傑克森說，「我為3位總統看過病，現在可以告訴你，拜登對公眾有隱瞞自己的健康情況，是一個重大的危險信號，有什麼不對勁！」
傑克森醫生是在2006年進入白宮醫療團隊，到了2013年被授予總統醫生的身份，直到2018年3月才離任，因此曾經為小布希(George Walker Bush Jr)、歐巴馬（Barack Obama）和川普（Donald Trump）3位總統服務過。
現年78歲的拜登在登機梯上反覆滑倒，之後白宮的解釋是當時風很強，很容易站不穩。並且強調總統的健康沒問題，也沒有因為這幾次踉蹌而受傷。
這當然給了川普支持者與共和黨一個很好的反擊機會，因為民主黨在去年與川普的選戰時，一直指責川普的心智狀況，說他不適合擔任總統。現在川普逮到機會，他在TikTok上發布的簡短片段中說：「我看到喬拜登今天困難的登上空軍一號，我就說，我不是輸給他、我們沒有輸給他 。」
川普的前助手高級顧問史蒂芬·米勒（Stephen Mille)警告說，美國的敵人「看到總統的軟弱，這種失態已成為美國的國家安全危機。」
米勒又說：「他們(指美國的對手)正因此事公開嘲笑我們，他們在嘲笑拜登總統。」
(中時新聞網)
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