遠傳（4904）10日公佈2月份自結營利概況。2月份遠傳合併總營收為68.42億元，較去年同期成長9.8％。合併EBITDA與稅後淨利分別為22.24億元及5.72億元。2月份單月每股盈餘（EPS）為0.18元。

累計至今年2月，遠傳合併總營收為142.59億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為44.86億元與11.75億元；自結之稅後每股盈餘為0.36元，EPS已達成第一季財測目標73％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，雖然漫遊、預付卡業務受疫情影響，但月租型用戶數持續緩升，月租型客戶流失率維持低檔。

此外，遠傳數位轉型效益持續顯現，雖然遇上農曆春節，2月份新經濟營收年增率仍維持正成長，其中雲端服務營收年成長率達36％，帳單代收業務在連假宅經濟需求帶動下，年成長率達18％。

綜觀2月表現，遠傳friDay影音積極打造多元影視內容，成功吸引用戶眼球，春節連假新註冊會員數較去年同期增加三成，用戶觀影人數、觀影時間成長近五成，為營運添柴火。

另外，一站式生活圈「遠傳心生活」App持續推出用戶獨享優惠，內容橫跨食、衣、住、行、育、樂，結盟三大超商的「跨超商咖啡寄杯服務」更是推出即廣受好評。此外，遠傳與聯發科技策略合作，打造5G毫米波垂直場域，加速首款5G毫米波晶片問世，為台灣與全球5G產業鏈挹注關鍵動能。

(工商 )