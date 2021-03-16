封測廠南茂(8150)董事會通過2020年合併財報，去年第四季受惠漲價及擴產效應顯現，帶動稅後淨利跳增至6.86億元，每股盈餘（EPS）0.95元。不過，因前年業外認列處分收益、墊高比較基期，使去年稅後淨利23.67億元、年減8.38％，每股盈餘3.26元。

南茂董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.2元，盈餘配發率約67.48％。以今（16）日收盤價38.6元計算，現金殖利率達約5.7％。公司將於5月31日召開股東常會，全面改選董事。

南茂去年第四季合併營收創63.1億元新高，季增10.98％、年增13.26％。毛利率24.43％、營益率18.38％，分創近5年、3年半高點。雖然匯損拖累業外虧損增加，但稅後淨利6.86億元，仍季增達62.1％、年增達29.52％，每股盈餘0.95元。

合計南茂去年合併營收創230.11億元新高、年增13.15％，毛利率21.87％、營益率15.5％，雙創近5年高點。不過，因前年業外認列處份收益、墊高比較基期，使稅後淨利23.67億元、年減8.38％，每股盈餘3.26元，略低於前年3.55元。

南茂去年第四季整體稼動率達85％，優於去年第三季79％及前年同期76％。其中封裝達97％、凸塊86％、LCD面板驅動IC為80％、測試78％，優於去年第三季80％、85％、76％、75％及前年同期81％、75％、70％、77％。

觀察南茂去年第四季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占30.1％、Flash占23.4％，金凸塊占19.5％、DRAM/SRAM占18.5％，混合訊號晶片8.5％。其中，記憶體產品營收季增10.2％、年增11.6％，驅動IC及金凸塊營收季增11.7％、年增19.9％。

以產品應用別觀察，南茂去年第四季智慧型裝置占37％、消費類23％、電視16％，運算、車用和工業各占12％。資本支出約17.6億元，其中LCD面板驅動IC約60.4％、封裝約25.7％、測試約10％、凸塊約3.9％。

(時報資訊)