智伸科去年上半年汽車傳動及安全系統關鍵零組件訂單受新冠肺炎疫情影響，去年四月起正式併購旭申國際後，計入合併營收，去年合併營收創史上次高，EPS為7.19元，為歷史第三高。22日董事會通過每股配發現金股利4.0元，配息率55.63％。以22日收盤價179.0元計算，現金殖利率2.23％。

智伸科去年合併營收71.6億元、創史上第二高，營業毛利19.34億元、營業利益11.76億餘元，稅前淨利10.4億元、本期淨利7.71億餘元，淨利歸屬母公司6.72億元，EPS為7.19元。

(工商 )