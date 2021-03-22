保護元件大廠興勤（2428）去年繳出亮麗成績單，全年歸屬母公司業主淨利達13.85億元，年增24％，每股稅後純益10.81元，與第四季的3.34元同創歷史新高紀錄，董事會決議配息5.5元，刷新歷史紀錄，以興勤今日收盤價計算，隱含現金殖利率達2.93％。

興勤將於6月25日召開股東常會。

(工商 )