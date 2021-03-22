興勤去年EPS達10.81元 首破一個股本 17:442021/03/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保護元件大廠興勤（2428）去年繳出亮麗成績單，全年歸屬母公司業主淨利達13.85億元，年增24％，每股稅後純益10.81元，與第四季的3.34元同創歷史新高紀錄，董事會決議配息5.5元，刷新歷史紀錄，以興勤今日收盤價計算，隱含現金殖利率達2.93％。 興勤將於6月25日召開股東常會。 劍麟2020年EPS達1.3元 擬配息1.05元 《電腦設備》超預期 微星去年EPS達9.52元 (工商 ) #興勤 #EPS #首破 #一個股本 #保護元件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》恒耀去年Q4衝刺 全年EPS增至2.52元 13:072021/03/22 財經 台中房市熱 建商獲利攀峰 04:102021/03/22 證券．權證 智伸科去年EPS達7.19元 每股配發4元股息 16:562021/03/22 財經 萬海去年獲利113.17億元EPS5.1元 今年首季EPS上看7元 15:562021/03/22 財經 興農2020年度EPS1.7元 略高於2019年度EPS1.6元 09:232021/03/22 財經 超越母公司 AES-KY成電池模組新科股王 09:352021/03/22 財經 【AZ開打】醫護接種 侯友宜：保護自己也保護他人 13:112021/03/22 生活 《航運股》萬海去年大賺半個股本 H1表現可期 16:482021/03/22 財經 鼎炫配息8元 史上最佳 04:102021/03/22 證券．權證 《觀光股》老爺知去年營運創3高 擬配息2.2元、殖利率6.3％ 12:162021/03/22 財經 食品股爆香 大成、卜蜂、泰山年報不看淡 04:102021/03/22 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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